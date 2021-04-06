ليبيا – فصل رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل نوايا بعض الدول الأوروبية تجاه ليبيا، قائلا،إن إيطاليا تعتقد نفسها الوريثة الإمبريالية لليبيا خاصة في ظل عودة الكثير من دول العالم الثالث منذ العقد الثاني من هذا القرن إلى أجواء زمن الاستعمار والمد الإمبريالي.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الاثنين أشار إلى أن اقتراب إيطاليا من ليبيا لم يبدأ اليوم بل ومنذ بداية الأزمة خاصة وأنها تلقت ضوء أخضر من طبقة من وصفهم بـ”سياسيي الصدفة” الذين حكموا ليبيا وخاصة حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها على زيادة تدخلها بالشأن الليبي.

ولفت إلى أن اليونان لها مصلحة مباشرة في إبعاد ليبيا عن ثروة شرق المتوسط، مؤكدًا أنها تدفع الليبيين لرفض حقوقهم البحرية التي أظهرتها تركيا مكرهة، على حد قوله.

عقيل أكد أن مالطا تحاول استغلال ظروف ليبيا الراهنة، بتحريض مباشر من قوى غربية، للحصول على نصيب من حصة ليبيا النفطية والسمكية بالمياه الاقتصادية الليبية المقابلة للمياه المالطية، بجانب رغبتها في إيجاد صيغة قانونية يوافق عليها الجانب الليبي تحت ضغوط أجنبية، لتوريط ليبيا أكثر بتحمل أعباء أزمة الهجرة غير الشرعية

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