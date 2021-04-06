مصر – أثار محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلي المصري، أزمة كبيرة وجديدة داخل فريقه خلال الساعات الماضية، وذلك عقب عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بعد غياب لمدة شهر كامل.

وقال مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق خلال تصريحات تلفزيونية: “كهربا أثار أزمة جديدة في الفريق خلال الساعات الماضية، بسبب ظهوره في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه يوم السبت الماضي، وظل فيه حتى الساعات الأولى من صباح أمس”.

وتابع: “المثير أن كهربا شارك في اليوم التالي لحفل عيد الميلاد هذا بمران الأهلي، وذلك للمرة الأولى بعد انتهاء إيقافه”.

وأكمل: “اللاعب خالف كذلك تعليمات الجهاز الفني بضرورة وقايه نفسه من خطر الإصابة بفيروس كورونا”.

وأتم: “أعرف كهربا على المستوى الشخصي، ويجب أن تختار وقت الحفلات و(مش هتاخد كل حاجة في وقت واحد)، أنت لاعب كرة وعليك التزامات يجب تنفيذها”.

وعاد كهربا للانتظام بمران الأهلي من جديد عقب انتهاء مدة إيقافه عن الفريق، بسبب اعتراض اللاعب بشكل غير لائق على المدير الفني للأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”

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