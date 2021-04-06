ليبيا – تبدو مصر أكثر الدول استعدادًا للمشاركة في إعادة إعمار مصر والانطلاق غربًا وجنوبًا في عدة دول إفريقية، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية.

وكيل المجلس التصديري المصري لمواد البناء سمير نعمان قال في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الإثنين: إن السوق الليبية قادرة على استيعاب كميات ضخمة من المنتجات، وتحديدًا في قطاع مواد البناء.

وأوضح أن الشركات المصرية تعتبر ليبيا امتدادًا طبيعيًا للسوق المصرية، نظرًا للقرب الجغرافي والتاريخ الطويل من التبادل التجاري بين البلدين.

ووصف الوكيل السوق الليبي بأنه سوق ضخم بإمكانه استيعاب نحو 3 ملايين طن من حديد التسليح، وكميات كبيرة من الإسمنت ومنتجات متعلقة بإعادة الإعمار.

وبحسب نعمان، فإن الشركات تترقب حاليًا التحركات الحكومية بشأن المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، ليتبعها تحركات سريعة من جانب الشركات، لاقتناص الفرص الهائلة في السوق الليبية، وقادرون على تلبية كافة الاحتياجات الليبيبة الخاصة بالإعمار.

بدوره، قال هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: إن ليبيا تعد واحدة من الأسواق الرئيسة للمنتجات المصرية، مؤكدًا أنه حتى في ظل الاضطرابات كانت هناك شركات تقوم بالتصدير بكميات لا بأس بها.

وأضاف قسيس: “مصر لديها الإمكانات والقدرات من خلال القطاع الخاص، مما يؤهلها للمشاركة بقوة في عملية إعادة الإعمار، فضلًا عن أن ليبيا بها سوق استهلاكية ضخمة، يمكنها استيعاب كافة المنتجات، بداية من البتروكيماويات والعبوات الزجاجية والبلاستيك والأثاث والأدوات المكتبة”.

من جانبه، قال النائب طارق شكري وكيل لجنه الإسكان بالبرلمان المصري: إن المؤتمر الذي ستستضيفه مصر في يونيو المقبل تستضيفه مصر لرؤساء هيئات الاستثمار بالدول الإفريقية وبحضور رجال أعمال مصريين سيمثل خطوة مهمة لتبادل الاستثمارات مع دول إفريقيا، مشددًا على أن العمل في القارة السمراء له أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، ويمثل عمقًا اقتصاديًا مهمًا، فضلًا عن كونه عمق للأمن القومي المصري.

وأشار شكري إلى أنه يجري وضع خطه لتسويق الشركات المصرية في القارة السمراء، مشددًا علي أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلي في التنمية والاستثمار في أفريقيا.

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