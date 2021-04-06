فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني وإصابة زوجته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بير نبالا بشمال غربي القدس.

وأوضحت وزارة الصحة أن الزوج تم نقله في وقت سابق بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، أين فارق الحياة، مضيفة أن زوجته أُصيبت في الظهر وحالتها مستقرة.

من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا زعم فيه أن ما وقع كان محاولة دهس.

وقال البيان إنه خلال نشاط عسكري الليلة الماضية في قرية بيرنبالا، وعقب إقامة حاجز على إحدى الطرق لوقف حركة السيارات كدعم للقوات العاملة في النشاط، رصد الجنود سيارة توقفت على الحاجز ومن ثم انطلق سائقها نحوهم بسرعة محاولا دهسهم مهددا حياتهم بالخطر حيث ردت القوة بفتح النار لازالة التهديد.

المصدر: RT + وفا

Share and Enjoy ! 0 Shares