ليبيا – بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبد الله مع وزير المالية والعمل في مالطا كلايد كارونا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، جرى اللقاء على هامش زيارة رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا للعاصمة طرابلس برفقة عدد من الوزراء، مؤكدًا أن عبد الله وكارونا تناولا في مباحثاتهما قضايا التعاون الثنائي بين البلدين في كافة الشؤون المالية.

وأضاف البيان أن الجانبين تدارسا سبل تبادل المعلومات والتعاون في المجال الجمركي ومجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن التطرق إلى تحديث اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.

Share and Enjoy ! 0 Shares