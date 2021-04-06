ليبيا – عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي اجتماعًا مع عدد من كبار المسؤولين العاملين بالوزارة في مقر مصلحة الطرق والجسور.

بيان صادر عن وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع حضره وكيل الوزارة لشؤون الطرق والنقل البري ورئيس مصلحة الطرق والجسور المكلف، ورئيس مصلحة النقل البري، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المكلف ورئيس مركز المنافذ البرية.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد طرح عدة خطط لتطوير قطاع الطرق والنقل البري والمنافذ البرية، فيما أكد الشهوبي ضرورة العمل على كامل الخارطة الليبية من دون تحفظات أو تهميش، والعمل على توظيف كامل الإمكانيات لخدمة المواطن وتسهيل طرق نقله والحرص على إجراءات الأمن والسلامة.

وأشار الشهوبي إلى مشاكل مالية وبيروقراطية إدارية تعيق عمل تنفيذ وصيانة الطرق، فيما تحدث مدير إدارة المنافذ البرية عن اعتماد الهيكل الوظيفي ومهام إدارته لتقديم خدمات متجددة بمنفذي راس إجدير ووازن، مع التنسيق المرتقب مع مداخل البلاد من الناحية الشرقية، بالإضافة لمناقشة ميزانية تسييرية مقترحة للعمل.

Share and Enjoy ! 0 Shares