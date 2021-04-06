ليبيا – وصل إلى العاصمة طرابلس أمس الاثنين وفد إيطالي تابع للطيران المدني برفقة السفير الليبي بروما عمر الترهوني.

وأشار بيان صحفي صادر عن السفارة الليبية في روما تابعته صحيفة المرصد إلى أن الزيارة شهدت اللقاء بوزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، للبدء في الإجراءات الفنية مع مصلحة الطيران المدني الليبي، حول عودة فتح الأجواء بين البلدين.

وأضاف البيان أن الزيارة تضمنت مناقشة استئناف مشروع محطة مطار طرابلس العالمي، فيما أكد الشهوبي على اهتمام الحكومة بتذليل الصعاب أمام تنفيذ هذه المشاريع الهامة.

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