وارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 359 الف دينار، مايعادل (264.6) دولار في حين بلغ سعر الشراء 354الف دينار مايعادل ( 242.63) دولار في أسواق الجملة ل‍‍ ‍‍شارع النهر في ‍ ‍‍بغداد.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 332.5 الف دينار، مايعادل ( 227)دولار في حين بلغ سعر الشراء 327.5 مايعادل (224) دولار الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.