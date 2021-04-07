بغداد – نشر البنك المركزي العراقي قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية، لليوم الاربعاء.
وارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 359 الف دينار، مايعادل (264.6) دولار في حين بلغ سعر الشراء 354الف دينار مايعادل ( 242.63) دولار في أسواق الجملة ل شارع النهر في بغداد.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 332.5 الف دينار، مايعادل ( 227)دولار في حين بلغ سعر الشراء 327.5 مايعادل (224) دولار الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.
المصدر : و ا ع