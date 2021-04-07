ليبيا – قال السياسي التركي فراس أوغلو إن هناك كلمات كمفاتيح في الدبلوماسية العالمية تغني عن التصريحات وهي مهمة، مشيرًا إلى أن ليبيا الآن تعاني من بعض المشاكل لذلك الأسلوب الهادئ هو الأفضل والمهم.

اوغلو أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “عندما يقال سنبقي على ما يفيد مصالحنا، لا نريد ان تنشأ خلاف لعدة اسباب الوقت غير مناسب والقوة غير متكافئة بين الطرفين، أعتقد أنه لا يوجد أي قلق هنا في تركيا من الأداء السياسي والدبلوماسي للحكومة الوطنية في طرابلس، وكذلك الأفعال على أرض الواقع”.

واعتبر أن هناك مشاورات ما قبل وما بعد وفي أثناء أي حراك سياسي، وكذلك هناك نقاط أخرى غير مباشرة في عالم الدبلوماسية، معتقدًا أن مطالبة رئيس دولة أو رئيس وزراء للحكومة أو الدولة المقابلة بإلغاء اتفاقياتها هو دليل ضعف ليس قوة؛ لأنه لو كان يملك القوة لكانت لديه أساليب أخرى، بحسب تعبيره.

وأكد على ضرورة أن تحديد الحدود البحرية اليونانية الليبية وإذا تمكن عبد الحميد الدبيبة ومن بعده أن يحددها فاليونان ستصغر حدودها أكثر وسترفض الترسيم من الأساس؛ لأنها ستحجم في البحر، زاعمًا أن اليونان تتكلم كحكومة باستعلاء مع ليبيا، وتركيا بالرغم من عملها بأن الأخيرة أقوى منها بكثير حسب تعبيره.

وتابع: “اليونان كثقل سياسي وعسكري لا يوجد لها قوة، هي تعمل على شكل محاور وحاولت أن تشكل مع فرنسا ومع مصر وإسرائيل. أنت لا تواجه اليونان الآن بل تواجه محاور، هل هذا المحور لديه اختلاف في الرؤى الآن؟ هذا بدى واضحًا، فالاختلاف المصري اليوناني بدأ يظهر وعلينا أن نكون أكثر هدوء وجذب ما يمكن جذبه تجاه مصالحنا كدولة ليبيا، الهدوء في عالم السياسية مطلوب”.

وعن إمكانية عودة الحوارات والمراجعات شريطة أن تكون ثلاثية ربما بين ليبيا وتركيا واليونان والدول المتداخلة المطلة على الرقعة البحرية علق قائلًا: “لا نتكلم عن ترسيم حدود والذي يحدد بالأمتار بشكل دقيق وينتهي ولا يمكن التعديل بعد فترة، بين تركيا وليبيا لا يوجد خلاف، هناك اتفاقيات أخرى يتم فيها التعديل بأمور أخرى كالتجارة والتبادل، أما الاتفاقية العسكرية فمن الممكن عمل بها تعديلات وتطويرات حسب الحاجة، موضوع ترسيم الحدود انتهى تمامًا”في اشارة منه لاتفاقية السراج – أردوغان البحرية غير المعتمدة من البرلمان المنتخب.

وشدد على أن تركيا يهمها أمرين مهمين العلاقات السياسية ومسألة التأشيرة والمسائل الأخرى المؤسساتية التي تحتاج لأمور قانونية، مبينًا أنه في حال أشارت تركيا لرفع التأشيرة عن الليبيين سيكون لكل الليبيين حتى من هم في الشرق الليبي، لذلك هذه قضية تحتاج لتوعية أكثر من الطرفين بالنسبة للناحية الأمنية وغيرها من الأمور، على حد قوله.

وأكد على أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل مؤسسي والحكومات كذلك، مضيفًا: “قرارات الحكومة تنفذها مباشرة، وليبيا لا تضع كل أمورها في تركيا، وأظن سيكون هناك توازنات أخرى لدول أخرى وتوزيع للقوة. المصالح قائمة ولكن هل ليبيا أصبحت قوية موحدة؟ والاستعراض العسكري أو ما شابه ذلك والبيانات من حفتر تعطي رسائل أخرى، لكن أعتقد أنها ضعيفة لأن المجتمع الدولي الآن تقدم”.

أوغلو اختتم حديثه قائلًا: “بالنسبة لليونان وتحديدًا رئيس الوزراء اليوناني هل يتكلم باسم اليونان أم الاتحاد الأوروبي؟ يتكلم باسم الاتحاد الاوروبي وفرنسا وخلافه مع تركيا لأنه مثل نفسه رأس الحربة للاتحاد الأوروبي، هل سيبقى في الحكم أم سيمضي في الانتخابات القادمة هذا ما يجب قراءته؟ لا يمكن مقارنة تركيا واليونان”.

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