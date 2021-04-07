الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ أدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة إلى رفع توقعات لتعاف اقتصادي سريع وخفض جاذبية المعدن النفيس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1737.09 دولار للأونصة، بحلول الساعة 09:46 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1737.70 دولار للأونصة.

وقال كارلو ألبيرتو دي كاسا، كبير المحللين لدى “أكتيف تريدز” إن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تثير مخاوف من إمكانية تراجع البنك المركزي عن سياسته في وقت أقرب من المتوقع.

وتزداد التوقعات بأن تصاعد وتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة قد يجبران مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على التراجع عن وعده بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024.

والذهب الذي لا يدر عائدا سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة، التي ترفع تكلفة الفرص البديلة لحيازة المعدن وتدعم الدولار وعائدات السندات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.95 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2643.49 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1233.04 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز

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