مصر – افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، للحد من تزوير الوثائق ومواجهة الفساد.

وقال الرئيس المصري إن مجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية سيجعلنا واثقين في أنفسنا، حيث لن يجعل هناك مجال للشك في ما إذا كانت بعض الوثائق رسمية أو مزورة، بنسبة 99.9%.

وأضاف السيسي أن: “كل مواطن ستكون معه وثائقه التي يستحيل أن تكون مزورة، وبالتالي سيساهم المجمع في منع الفساد، بالإضافة إلى مجهودات الحكومة”، مضيفا: “كان هناك كثير من حالات التعدي على أراضي الدولة وأراضي الأوقاف، لأن الوثائق الخاصة بها كانت من الممكن أن يتم تزويرها، لذلك أوجه بأن تصدر الوثائق الخاصة بأراضي الدولة بشكل موثق حتى لا نسمح لأحد بالتعدي على أراضي الدولة”.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة، خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.

المصدر: اليوم السابع

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