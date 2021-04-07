ليبيا – أشاد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بتضحيات شهداء الجيش والقوات المساندة مع الأمنيات بشفاء الجرحى وعودة المفقودين والمحتجزين لذويهم.

وأكد المشير حفتر في كلمة ألقاها خلال فعاليات الملتقى الأول للضباط الذي احتضنته مدينة الرجمة وتابعتها صحيفة المرصد أن معارك الكرامة في مدينتي بنغازي ودرنة، والحقول والموانئ النفطية، وأقصى الغرب الليبي طيلة 7 سنوات، تمثل صفحات مشرفة بدماء طاهرة زكية نادرة قل نظيرها في التاريخ.

وأضاف المشير حفتر: إن العقيدة العسكرية والواجب نحو الوطن خير دليل على نصر الله للقوات المسلحة في كل المعارك، حتى كسر شوكة الإرهاب وقطع الطريق على العملاء والمفسدين نصرة للشعب الليبي الوفي. مبينًا أن معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى الوصول لإرجاع هيبة الدولة.

وأشار المشير حفتر إلى أن المعركة مستمرة لتأمين حدود البلاد وقواعدها العسكرية ومياهها الإقليمية، وهو ما يحتم على القوات المسلحة الاستعداد الدائم واليقظة التامة لأداء مهامهم بكل قوة وفي الموعد، مطمئنًا الشعب الليبي وجميع القبائل في الشرق والغرب والجنوب بأن الجيش ما يزال قويًا وازداد قوة واستعدادًا.

وأضاف المشير حفتر أن العزائم هي الأسلحة التي حققت المعجزات بإيمان الجنود وتضحياتهم بالدم والعرق والثبات، ولن يتم السماح لكائن من كان المساس به والتلاعب بمصيره، مؤكدًا أن القوات المسلحة هي صمام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وبين المشير حفتر أن الدول تبنى بالقوات المسلحة النظامية وليس كما يحدث اليوم في ليبيا من انتشار للمجموعات المسلحة والميليشيات من دون رادع من الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011، داعيًا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى العمل وبكل قوة لإخراج المرتزقة.

وطالب المشير حفتر هذه الحكومة بوضع الترتيبات الأمنية ودعم القوات المسلحة والأجهزة الشرطية لتولي مهامها في دعم الأمن والاستقرار وفرض القانون ضد المجرمين أينما وجدوا، ليعم الأمن والسلام ربوع ليبيا، مقدمًا باسمه واسم القوات المسلحة التهنئة للشعب الليبي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

Share and Enjoy ! 0 Shares