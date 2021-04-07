سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصنيف المنتخبات، الأربعاء، بعد المباريات الـ185 التي خاضتها معظم المنتخبات القارية، خلال فترة التوقف السابقة.

وتقدم منتخب مصر 3 مراكز في تصنيف”فيفا”، ليحتل المركز الـ 46 عالميا، بينما يحتل المركز السادس على صعيد المنتخبات الإفريقية،والرابع عربيا بعد تونس والجزائر والمغرب.

وصعد المنتخب السعودي مركزين في تصنيف الفيفا ليصل للمركز رقم 65 عالميا والسادس آسيويا وعربيا لشهر أبريل.

وجاء تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات العربية على الشكل التالي: تونس الأولى عربيا في المركز (26)، تليها الجزائر ( 33)، المغرب (43)، مصر(46)، قطر (58)، السعودية (65)، العراق (68)، الإمارات (73)، سوريا(79)، عمان (80)، لبنان (93)، الأردن(95)، البحرين(99)، الكويت(148).

يأتى هذا في الوقت الذي احتفظ فيه منتخب بلجيكا بصدارة تصنيف الفيفا برصيد برصيد نقاط 1783.38، متفوقا على فرنسا والبرازيل وإنجلترا على الترتيب، بينما اقتحم منتخب الدنمارك قائمة العشرة الأوائل بعدما تقدم “مركزين” فى التصنيف ليحتل المركز العاشر.

وتقدم كل من صربيا (25، بتقدم 5 مراكز)، ونيجيريا (32، بتقدم 4 مراكز)، واسكتلندا (44، تقدم 4 مراكز)، وغانا (49، تقدم 3 مراكز)، فيما كان أبرز المتقدمين هذا الشهر غينيا بيساو (108، تقدم 11 مراكز، وناميبيا (111، تقدم 10 مراكز)

المصدر: fifa.com

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