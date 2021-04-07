ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي إن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ووجود علاقات وثيقة ومستدامة ضروري، موضحًا أن ليبيا تحتاج لدعم عربي لبناء المؤسسات التي انهارت بعد عام 2011؛ خاصة المؤسسة الأمنية وضبط الحدود، وتبادل المعلومات، ومراقبة الحدود للحد من انتشار الإرهاب من ناحية، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من ناحية أخرى.

المهداوي أكد في تصريحات خاصة لصحيفة ” الاتحاد” الإماراتية اليوم الأربعاء أن ليبيا سوق مستهلك يعتمد على عائدات بيع النفط، موضحًا أن حكومة الوحدة الوطنية عليها تحديات لتوفير الأمن الغذائي وسد احتياجات المواطنين الأساسية، وإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة والذهاب لانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن الدول العربية لها دور داعم لمحاربة الإرهاب والتطرف، مشيرًا لوجود رفض عربي لوجود المرتزقة والقوات والأجنبية على الأراضي الليبية.

المحلل السياسي رجح أن تعمل الدول الفاعلة للمساعدة في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، إما باستخدام الدبلوماسية أو خلق نوع من التوازن العسكري لوقف الحرب وعدم توسعها جغرافيًا، وهو ما قامت به مصر من خلال رسم الخط الأحمر “سرت – الجفرة”.

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