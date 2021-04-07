ليبيا – أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب عن استغرابه حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حفل تخريج دفعة وصفها بـ”مليشيات” جديدة معروفة الانتماء، وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه ضباط القوات المسلحة ولم يكلّف نفسه بالتحية لهذا الإنجاز.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء قال: “هذا الشيء يضع علامات استفهام كثيرة حول خط سير هذه الحكومة والاستعداد لوضع حد لهذا العبث، ونأمل من المستشار عقيلة صالح بصفته حتى الآن القائد الأعلى أن يطالب الدبيبة بالتوضيح”.

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