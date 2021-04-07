ليبيا – دعا الناشط السياسي الليبي باسم النمر إلى إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عما ارتكبه طيلة السنوات الماضية من تجاوزات بالمخالفة للقانون، وتورطه في قضايا الفساد المالي والإداري للمصرف، إضافة إلى تواطئه مع دول أجنبية، ما انعكس بالسلب على وضع الليبيين المعيشي، حيث عكف على صرف أموال الليبيين لدعم المليشيات والمرتزقة.

النمر وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء، أوضح أن أسوأ شبهات الفساد المالي التي ارتبطت بالكبير هي فتح اعتمادات مستندية وهمية، والتي كان لها الأثر السلبي على اقتصاد البلاد، محملًا إياه مسؤولية اختفاء المليارات؛ إضافة إلى التلاعب بالأموال المجمدة، وذلك وفق تقرير ديوان المحاسبة.

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