ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن ما تقوم به الحكومة الإيطالية اليوم في ليبيا هو من ثمار العمل الذي قامت به الحكومات السابقة في السياسة الخارجية.

دي مايو وفي تصريحات له خاصة نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء أضاف: “كنت في جميع الحكومات الثلاث، وفي السياسة الخارجية لا يجب أن ينخدع أحد”.

وأشار دي مايو إلى أن ما تقوم به الحكومة اليوم بشأن ليبيا هو عمل انطلق منذ سنوات ويتم تنفيذه تدريجيًا، مضيفًا: “نتخذ خطوة أساسية أخرى مع حكومة ماريو دراغي بعد ما نفذته الحكومات السابقة”.

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