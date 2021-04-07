ليبيا – تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري تهنئة من رئيس لجنة الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي سماح دمق، وذلك بمناسبة منح البرلمان الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، عبرت فيها عن سعادتها بهذه التطورات الإيجابية وأملها في تواصل مسيرة المصالحة وعودة السلام والاستقرار.

دمق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء أثنت على دور العقوري في دعم جهود السلام والمحافظة على وحدة البلاد وتعزيز العلاقات مع الجانب التونسي، معبرةً عن تطلعها لزيارة ليبيا في أقرب فرصة، وحرصها على استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين البرلمانيين.

ومن جانبه، ثمن العقوري مواقف دمق الأخوية تجاه ليبيا، مشددًا على أهمية العلاقات الليبية التونسية، وحرصه على تعزيزها.

وأضاف: “التعاون بين البرلمان الليبي ونظيره التونسي يفتح آفاقًا واسعة لتوطيد العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ولصالح الشعبين الشقيقين”.

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