الولايات المتحدة – انضمت سيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان، امس الثلاثاء، إلى نادي المليارديرات لأول مرة وفق قائمة مجلة “فوربس” لأثرياء العالم.

وقالت “فوربس” إن ثروة كارداشيان (40 عاما) تقدر حاليا “بنحو مليار دولار ارتفاعا من 780 مليون دولار في أكتوبر، وذلك بفضل مجالات عملها المربحة وأيضا العائد من تلفزيون الواقع وصفقات الترويج وعدد من الاستثمارات الأقل”.

وتشير تقديرات “فوربس” إلى أن كارداشيان لحقت بزوجها كانييه وست، الذي توشك على الانفصال عنه، في نادي المليارديرات، حيث قدرت المجلة ثروة وست بنحو 1.8 مليار دولار معظمها جاء من صفقات بيع حذاء “ييزي” الذي صممه وخط أزياء.

وأقامت كارداشيان دعوى للطلاق من وست (43 عاما) في فبراير متذرعة بخلافات بينهما لا يمكن حلها.

واشتهرت كارداشيان عبر برنامج لتلفزيون الواقع قبل أن تمتلك خطوط إنتاج لأدوات التجميل والملابس الداخلية.

المصدر: “رويترز”

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