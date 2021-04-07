مانشستر سيتي يحقق فوزا في الوقت القاتل على بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

مانشستر سيتي يحقق فوزا في الوقت القاتل على بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

إنجلترا – تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بشق الأنفس 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم السيتي بهدف البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة الـ19، قبل أن يعادل الضيوف النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة الـ84.

وخطف السيتي الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر اللقاء عن طريق نجمه فيل فودين.

وبهذا الفوز، سيدخل مانشستر سيتي بأفضلية نسبية مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب “سيغنال إيدونا بارك” في ألمانيا في الـ14 من أبريل الجاري.

المصدر: RT

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