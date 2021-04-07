السعودية – أعلن مجلس الوزراء السعودي، في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء، موافقته على منح رخصة لبنك مصر لفتح فرع له في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن البيان قوله إن مجلس الوزراء قرر، خلال جلسة افتراضية برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، “الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة”.

وسبق أن أكد نائب رئيس بنك مصر، عكاف المغربي، أهداف هذه المؤسسة لتعزيز وجودها في الخارج ضمن مشاريع أبرزها تأسيس فرع في العاصمة السعودية الرياض.

ويمتلك بنك مصر شبكة فروع خارجية بينها 5 في الإمارات، وفرع في فرنسا، وبنكين تابعين في كل من ألمانيا ولبنان، إضافة إلى أربعة مكاتب تمثيل للبنك في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

المصدر: “واس” + وكالات

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