إثيوبيا – أعلنت السلطات الإثيوبية، امس مقتل 100 شخص على الأقل جراء اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية غرب إثيوبيا.

وقال نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار، أحمد حميد، في حديث لوكالة “رويترز” عبر الهاتف، إن حوالي 100 مدني قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة واستمرت حتى اليوم الثلاثاء.

وألقى حميد، حسب الوكالة، باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

من جانبه، ذكر متحدث باسم المنطقة الصومالية، علي بيديل، أن 25 شخصا قتلوا يوم الجمعة إضافة إلى مقتل “عدد غير معروف من المدنيين” في هجوم لاحق شنته القوات نفسها اليوم.

وتعد هذه الاشتباكات الدموية أحدث تفجر للعنف في البلاد قبل انتخابات عامة من المقرر إجراؤها في يونيو وسط جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء، أبي أحمد، لحفاظ على وحدة البلاد التي يبغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة وتمثل فدرالية مكونة من 9 ولايات تم رسمها بناء على الأساس العرقي.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع حملة عسكرية واسعة تنفذها الحكومة الإثيوبية في إقليم تيغراي ضد قوات المتمردين.

المصدر: “رويترز” + وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares