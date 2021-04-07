إيران – أفادت مصادر إعلامية، امس بتعرض سفينة شحن تابعة للحرس الثوري الإيراني لهجوم في البحر الأحمر.

ونقلت قناة “العربية” عن مصادر خاصة لها أن سفينة الشحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل أريتريا ألحق بها أضرارا.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في هذا السياق عن تقارير غير مؤكدة في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحديث ربما يدور عن سفينة التجسس “ساويز” التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تتهم بالوقوف وراء عشرات الهجمات على السفن الإيرانية في هذه المنطقة، حيث كانت بعض العمليات تستهدف توريدات النفط من إيران إلى سوريا، بينما كانت أخرى متعلقة بالمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى سوريا أو لبنان.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي للحادث.

وسبق أن اتهمت الحكومة الإسرائيلية مرارا إيران بأنها نفذت هجوما على سفينة تابعة لإسرائيل كانت تقل سيارات في خليج عمان يوم 25 فبراير.

وقال مسؤولو أمن إسرائيليون إن الرد على هذا الهجوم لا مفر منه، بينما تنفي إيران أن تكون لها أي علاقة بالحادث.

المصدر: “العربية” + “هآرتس”

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