روسيا – أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن بدء تدريبات عسكرية للتأكد من الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الروسية.

وقال وزير الدفاع خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو، في المركز الوطني لإدارة الدفاع، إن القوات الروسية بدأت اليوم التدريبات المقررة للتأكد من الجاهزية القتالية.

وأضاف شويغو إن “القوات خرجت إلى ساحات التدريب، لإجراء تدريبات تكتيكية، وثنائية.

وطالب شويغو من المشرفين على التدريبات بضمان الجودة العالية للتدريبات وسلامة الوحدات والمعدات العسكرية أثناء التنقل.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية من المقرر إجراء ما مجموعه 4048 تمرينا عسكريا، بمقاييس مختلفة خلال شهر أبريل، وسيتم التأكد من الجاهزية القتالية في جميع المناطق العسكرية وفي الأسطول الشمالي، وكذلك في مناطق أقصى الشمال وجزر الكوريل وكامتشاتكا، وستشارك فيها جميع أنواع وفروع الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي

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