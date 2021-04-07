ليبيا – التقت وزيرة العدل بحكومة حليمة إبراهيم الوحدة الوطنية أمس الثلاثاء في مكتبها ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا “بيغونيا لاساغباستر”، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون، وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ورئيسة وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل.

وزيرة العدل رحبت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها في مستهل اللقاء بالممثلة الأممية، مثنية على جهودها المتعلقة بدعم المرأة في كافة الأصعدة للمضي نحو المشاركة الفاعلة في أرساء الاستقرار وبناء الدولة في ليبيا.

من جهتها، هنئت الممثلة لاساغباستر الوزيرة بتوليها منصب وزيرٍ للعدل، مؤكدة على دعمها للمرأة في تولي المراكز والمناصب القيادية، نظرًا لما تتمتع به المرأة الليبية من ذكاء وخبرة في المجالات كافة.

وتحدثت الوزيرة في هذا اللقاء بأن القانون الليبي ضمن للمرأة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما نص عليه الإعلان الدستوري بأن المواطنين سواسية أمام القانون، مبينة أن ليبيا صادقت على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.

كما أكدت الوزيرة للممثلة الأممية أن القوانين الليبية لا تميز في المعاملة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خططًا لتعزيز حقوق المرأة بما يعزز من مكانتها وتمتعها بحقوقها.

Share and Enjoy ! 0 Shares