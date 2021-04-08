إسرائيل – أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن “إسرائيل تستعد هذه الأيام لمواجهة جبهات مختلفة جنوبا وشمالا، إضافة للتهديدات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة عبر وكلائها بالشرق الأوسط”.

وقال غانتس خلال مشاركته في مراسم أقيمت لإحياء الذكرى العاشرة للقبة الحديدية: “إسرائيل هي الدولة الأقوى في المنطقة وستبقى كذلك، لأنه لا يوجد لدينا خيار آخر”.

وأضاف: “يوجد لدينا أنظمة هجومية تعمل 24/7 خلال 365 يوما في العام وعلى استعداد للعمل في أي ساحة”.

وتابع: “نحن نستعد هذه الأيام لمواجهة جبهات مختلفة في الجنوب والشمال، وأيضا أمام التهديدات التي تضعها إيران أمامنا، سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة عن طريق وكلائها في الشرق الأوسط”.

وأردف: “في نهاية الأمر تم هنا تطوير نظام هو الرائد عالميا بكل ما يرتبط بالدفاع الجوي في النطاقات ذات الصلة، أنظمة تمنع عنا ولأجلنا كافة التهديدات بالنيران”.

المصدر: “I24”

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