استمرت 10 أيام.. بريطانيا تكشف عن عملية منسقة مع القوات العراقية

استمرت 10 أيام.. بريطانيا تكشف عن عملية منسقة مع القوات العراقية

إنجلترا – ذكرت وزارة الدفاع البريطانية الخميس، أن قواتها نفذت عدة ضربات جوية استهدفت تنظيم “داعش” الإرهابي شمالي العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت 10 أيام.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل، في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية.

واتخذ قرار الهجوم في 22 مارس عندما تم التأكد من تمركز قوات لـ”داعش” في شبكة من الكهوف في جبال مخمور. ونفذت ثلاث مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز “تايفون” هجوما باستخدام صواريخ “ستورم شادو”.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة.

وقالت الدفاع البريطانية، إنه في إطار عملية منفصلة في الرابع من أبريل نجحت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مسلحة بصواريخ “هيلفاير” في استهداف مجموعة صغيرة من عناصر “داعش” في شمال سوريا على بعد حوالي 80 كيلومترا غربي الحسكة.

المصدر: “رويترز”

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