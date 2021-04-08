سوريا – أعلن الجيش السوري، ليل الأربعاء إلى الخميس، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق وأسفر عن إصابة 4 جنود سوريين.

وأفاد مصدر عسكري سوري تحدث لوسائل الإعلام الرسمية: “في حوالي الساعة 00:56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر: وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. كما أدى العدوان إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وسبق أن نقلت وكالة “سانا” أنه تم سماع أصوات انفجارات في أجواء مدينة دمشق، وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية كانت “تتصدى لعـدوان إسرائيلي” في المجال الجوي فوق العاصمة.

من جانبها، نقلت قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

وسبق أن نفذت إسرائيل مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.

المصدر: “سانا” + وكالات

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