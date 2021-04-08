ليبيا – التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي زملاءه بالقطاع الصحي بقسم الأورام بمستشفى طرابلس الجامعي، وناقش معهم وضع مرضى الأورام وسير العمل داخل قسم الأورام بالمستشفى.

الأطباء تحدثوا خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عن نقص الأدوية التخصصية والإمدادات الطبية، وما يواجهه مرضى الأورام من صعوبات، خصوصًا قسم مرضى أورام الأطفال وإمكانية الحلول التي يمكن أن تقدم الخدمات للمرضى.

من جهته، أكد الوزير أنه داعم رئيس لاحتياج كل مرضى الأورام في ربوع هذا الوطن، وكل ما يحتاجه المريض من علاج وبعد العلاج من اهتمام.

وشدد على أن مرضى الأورام يجب أن يكون لهم مكان متخصص يعتني بكل المرضى، سواء كانو كبارًا في السن أو أطفالًا في سن الطفولة.

وطمأن الزناتي فريق الأطباء أن أدوية الأورام ستكون موجودة بالبلاد في عاجل الأيام، ومن الأدوية المعتمدة وليست الجنيسة، وسيتم العمل لمنع تكرار هذا النقص كما أكد في سابق اجتماعاته. منوهًا إلى أن باب الديوان مفتوح لكل ما يقدم خدمة للمواطن.

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