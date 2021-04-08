ليبيا – قرر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي البدء في التعاقد على شراء خدمة توطين العلاج في الداخل لتوفير الوقت والجهد وترشيد الإنفاق.

قرار الزناتي جاء وفقًا لبيانين صحفيين صدرا عن الوزارة وتابعتهما صحيفة المرصد خلال لقائين جمعاه بفريقين طبيين من فرنسا وإيطاليا، وفيهما شدد الزناتي على أهمية هذا القرار الهادف إلى تقديم خدمة ناجحة ومريحة في ليبيا للمريض، عبر الاستفادة مع خبرات الفريقين.

ونقل البيانان عن الزناتي تأكيده أن الهدف من هذه الخبرات هو استبدال ذهاب المرضى الليبيين للعلاج في الخارج بالإتيان بمن يقدم الخدمة لهم في الداخل، وهم بين أهلهم وذويهم، ولإنهاء معاناة السفر والتكاليف الباهظة؛ ولأن البلاد تمتلك بنية تحيتية جيدة في قطاع الصحة بالإضافة للاستفادة من تدريب العناصر الطبية.

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