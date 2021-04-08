ليبيا – أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار يوسف الفارسي أن حكومة الوحدة الوطنية تحتاج للدعم وتغيير سياساتها؛ لأنها ضعيفة وغير قادرة على تحقيق شيء في الوقت الحالي، لافتًا إلى عدم قدرتها على إدارة الأزمات الداخلية وقيادة المرحلة بالشكل المطلوب، مما يحتم عليها طلب دعم عربي كبير لمساعدتها في التعامل مع التحديات الجسام المطروحة في الوقت الحالي.

الفارسي وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” الاماراتية اليوم الخميس، أشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الليبية هي دعم الاستقرار والأمن وتفكيك الميليشيات المسلحة، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقيادة ليبيا إلى بر الأمان بإخراج المرتزقة من البلاد، مؤكدًا وجود تخبط كبير في عمل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

وانتقد الأصوات التي تدعو لتأجيل خروج المرتزقة، وهو ما يقوض عملية الاستقرار والأمن، مؤكدًا وجود رغبة لدى جماعة الإخوان لإبقاء المرتزقة والقوات الأجنبية؛ لأنها تعتبرهم صمام الأمان لهم، مشيرًا إلى تحركات تقوم بها الجماعة لإفشال المسارين العسكري والسياسي في ليبيا.

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