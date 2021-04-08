روسيا – أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عزم الشركاء في مشروع “السيل الشمالي-2” إكمال تنفيذ مشروع الغاز، رغم تهديد واشنطن بفرض عقوبات عليه.

وقال المسؤول الروسي للصحفيين اليوم الخميس: “نرى الآن أن الدول الشريكة في هذا المشروع متسقة تماما في نواياها لوضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع وإطلاقه”.

كذلك انتقد نواب في مجلس “الدوما” الروسي استراتيجية العقوبات الأمريكية ضد مشروع “السيل الشمالي-2″، وقال فلاديمير جوتنيف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس “الدوما” للسياسة الاقتصادية والصناعة والتنمية المبتكرة وريادة الأعمال، إن العقوبات الجديدة من قبل وزارة العدل الأمريكية على “السيل الشمالي-2” تظهر عدم استعداد واشنطن لإقامة علاقات بناءة مع موسكو.

وقبل ذلك اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة شريك غير موثوق ولا يمكن الاعتماد عليه، وانتقد الخطوات الأمريكية تجاه مشروع “السيل الشمالي-2”.

وقال لافروف معلقا على تقارير صحفية عن نية إدارة بايدن تعيين مبعوث خاص لها بمحاربة مشروع “السيل الشمالي-2″، إن ذلك يأتي على الأرجح بسبب توفر موظفين نتيجة لانسحاب واشنطن من اتفاقية “السماء المفتوحة”.

و”السيل الشمالي-2″ مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي

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