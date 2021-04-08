ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن إخراج الميليشيات الأجنبية من البلاد يعد مطلبًا شعبيًا، مشيرًا إلى أنه في حال توحيد الجيش الليبي فلن تكون هناك حاجة للميليشيات.

اللافي وفي مقابلة صحفية وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الخميس قدم الشكر إلى الحكومة الإيطالية على مساعدتها في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن السلام الداخلي الذي تحقق مؤخرًا يعتمد على هذا أيضًا.

وذكر اللافي أن مؤتمر باليرمو حول ليببا كان مهمًا، فضلًا عن الدعم في مؤتمر تونس، مشددًا على أن العملية الديمقراطية الجارية ستعمل على تجنب مخاطر اندلاع الحروب والفوضى من جديد.

وشدد على أن الحرب لن تعود؛ حيث هناك نظام السلطة الموحد، مؤكدًا على أن دعم إيطاليا ودول أخرى يساعد على ترك الحرب.

وأشار إلى أن الوزراء يمثلون كل ليبيا ويأتون من جميع أنحاء البلاد وهذا يعد قوة وضمانة، موضحًا أن الأمن مسؤولية الرئاسة.

وكشف أن هناك تواصلًا منذ شهر مع القوات العسكرية في برقة وطرابلس، مضيفًا: “التقينا بمجموعة 5 + 5 التي تضم برقة وطرابلس والقادة العسكريين من الطرفين”.

اللافي اختتم: “نعمل على إنشاء كيان يجمع هذه القوات العسكرية”، موكدًا أن تجديد الجيش وإعادة توحيده ليس بالمهمة السهلة، ولكن سنحقق نتيجة جيدة.

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