ليبيا- تدارس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف مع كبار المسؤولين في الوزارة جهود اللجنة الفنية المشكلة بشأن هيكلة التعليم المتوسط.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد إلى حضور عبد السلام الصغير مستشار الوزير، ومدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة عبد العزيز عيسى؛ فضلًا عن أعضاء اللجنة لجلسة المناقشة التي احتضنها مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وأشاد المقريف بجهود اللجنة الفنية المشكلة بشأن هيكلة التعليم المتوسط في ظل الحاجة الملحة إلى التقييم والتطوير المدروس، الذي سيكون محط اهتمام وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، فيما استعرض مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الطاهر الحبيب ما قامت به لجان سابقة بشأن إعادة الهيكلة.

وأكد الحبيب أن العمل الذي ينتظر اللجنة كبير جدًا، مع إبداء الاستعداد لتقديم كامل الدعم للوزير. في وقت قال فيه عضو اللجنة جمال الفردغ: إن مقترح الثانوية الشاملة محل نقاش منذ سنوات عدة، وهو ما يتطلب التركيز على الجودة وبذل الجهود لتعزيز برنامج الإطار الوطني للمؤهلات التعليمية والتدريسية المتوقف منذ العام 2013.

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