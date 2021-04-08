موسكو – ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الخميس، على خطى الأسهم الأوروبية، التي صعدت بفضل تفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة 11:51 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.12% إلى 2510 نقطة، فيما صعد المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.33% إلى 3510 نقطة.

وجاء الصعود على الرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدةة بشكل غير متوقع.

وفي أوروبا، سجلت الأسهم الأوروبية اليوم أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفضل تفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي عالمي مدفوع بالتحفيز.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 31 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 77.29 روبل، فيما صعد اليورو بواقع 42 كوبيكا إلى 91.81 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT

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