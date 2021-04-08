ليبيا – أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الألماني هايكو ماس لتدارس ملفات مهمة لكلا الجانبين وعلى رأسها الملف الليبي.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية طالعته صحيفة المرصد: إن الوزيرين أكدا على أن استقرار ليبيا سيساهم في المساعدة على تثبيت الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع أهمية التنسيق من أجل مساعدة السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة المؤقتة؛ للوصول إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان أول مسؤول رفيع يزور ليبيا بعد أداء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزرائه اليمين القانونية لقيادة ليبيا، خلال المرحلة الانتقالية وصولًا للانتخابات المقبلة.

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