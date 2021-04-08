ألمانيا – أثار حكم الراية الجدل بطلب غريب من إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، فور انتهاء مباراة فريقه في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، اقتراب أحد الحكام المساعدين الروماني أوكتافيان شوفر، الذين أداروا المباراة، من هالاند الملقب بـ”الفتر الذهبي” في النفق بعد المباراة، للحصول على توقيعه على بطاقته الصفراء، ونجح بالفعل في طلبه.

ويعد هالاند البالغ 20 عاما من أبرز المواهب الواعدة، وتتنافس كبار الأندية الأوربية للحصول على توقيعه وضمه لصفوفها، وعلى رأسهم السيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشهد، إذ ليس من المعتاد أن يطلب الحكام من اللاعبين، الحصول على توقيع عقب المواجهات.

وسئل جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن ذلك، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مجيبا: “قيل لي عن ذلك، أنا نفسي لم أر شيئا. ربما هو معجب بهالاند، فلم لا؟ ربما التوقيع لأجل ابنه أو ابنته، لم أر هذا من قبل، لكن الحكام قاموا بعمل جيد”.

المصدر: dailymail

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