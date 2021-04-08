فرنسا – أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس الخميس، تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام لمدة أسبوع لتصبح في الفترة بين 30 مايو و13 يونيو المقبلين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تنطلق ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي 23 مايو.

وتأجلت فرنسا المفتوحة التي تقام على الملاعب الصلبة في العام الماضي لأربعة أشهر وأقيمت بحضور جماهيري محدود.

وستنتهي نسخة العام الحالي في 13 يونيو المقبل قبل أسبوعين من موعد انطلاق بطولة ويمبلدون.

ويتوقع أن يكون لقرار التأجيل تأثيرات على برنامج البطولات خلال الموسم الحالي وبصفة خاصة موسم البطولات التي تقام على الملاعب العشبية.

وسيكون الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا عالميا وملك الملاعب الترابية بدون منازع، المرشح الأوفر حظا للتويج بلقب البطولة التي فاز بها 12 مرة.

ومن المرجح أن تشهد نسخة 2021 عودة السويسري روجير فيدرر إلى الملاعب الترابية الباريسية حيث ظهر مرة واحدة فقط منذ 2015 وكانت في عام 2019، عندما وصل إلى نصف النهائي قبل أن يطيح به غريمه نادال الذي يتقاسم معه الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى (20 لكل منهما).

المصدر: “وكالات”

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