وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى العاصمة طرابلس على قدر عالٍ من الأهمية لإيطاليا وليبيا على حد سواء.

وتابع قائلًا: إن زيارة دراجي تمثل إشارة قوية بأن إيطاليا تريد مساعدة ليبيا في الخروج من الأزمة التي دخلت فيها عام 2011، وتريد دعم الحكومة الجديدة.

وشدد على أن إيطاليا تدعم الحكومة الليبية الجديدة وخارطة طريق الأمم المتحدة التي وضعها منتدى الحوار في جنيف وتريد إعادة إطلاق العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ورأى أن هناك مجالًا لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والمالية، فضلًا عن البنية التحتية ومشروعات مثل الطريق السريع الذي يربط بين الشرق والغرب، الذي تنشط فيه الشركات الإيطالية ويشكل أهمية لليبيين، بالإضافة لإعادة تنشيط الطيران المدني.

الخبير الإيطالي تطرق إلى مشروع للطاقة في الجنوب قيد المناقشة، مشيرًا إلى أن هناك أزمة انقطاع للتيار الكهربائي لا بد من حلها، بالإضافة إلى العبور بليبيا نحو مسار انتقال الطاقة من خلال البدائل المستدامة.