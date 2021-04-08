إيطاليا – وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي رسالة تحفيز لزملائه عقب فوز “السيدة العجوز” على نابولي بنتيجة 2-1 امس في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقاد رونالدو فريقه للفوز بتسجيله هدفا في الدقيقة الـ13 وتثبيت أقدامه بالمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال رونالدو فى رسالة عقب الفوز عبر حسابه على “إنستغرام”: “رفاق عظماء، 3 نقاط مهمة للغاية، نحتاج إلى هذه الروح حتى النهاية”.

وسجل رونالدو هدفه رقم 25 بالدوري الإيطالي هذا الموسم وبات يبتعد بفارق هدفين عن بلوغ الهدف رقم 100 له بقميص اليوفي.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات أن النجم البرتغالي نجح في تسجيل 25 هدفا أو أكثر للموسم الثاني عشر على التوالي خلال مسيرته الاحترافية.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث على لائحة ترتيب فرق “الكالتشيو” برصيد 59 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر71 نقطة، والوصيف ميلان 60 نقطة.

المصدر: instagram/cristiano

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