“سانا”: القوات الأمريكية تنقل 50 “داعشيا” من الحسكة لدمجهم في “جيش العشائر”

“سانا”: القوات الأمريكية تنقل 50 “داعشيا” من الحسكة لدمجهم في “جيش العشائر”

سوريا – أكدت وكالة “سانا” إن القوات الأمريكية نقلت دفعة جديدة من إرهابيي “داعش” من إحدى قواعدها في الحسكة شمال سوريا إلى ريف دير الزور.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن تلك القوات نقلت 50 إرهابيا من “داعش” عبر الطيران المروحي الأمريكي من قاعدة “الشدادي” في ريف الحسكة الجنوبي إلى حقل العمر (أكبر حقول النفط في البلاد وتسيطر عليه الولايات المتحدة).

وقالت الوكالة عن مصادرها إن “نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي لدمجهم فيما يسمى “جيش العشائر” الذي تشرف عليه قوات الاحتلال بقيادة الإرهابي “أحمد الخبيل” الملقب بـ أبو خولة”

وأضافت الوكالة أن القوات الأمريكية سبق أن نقلت العشرات من تنظيم “داعش” من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى أماكن مختلفة داخل سوريا.

وسبق للوكالة أن ذكرت نهاية الشهر الماضي، أن القوات الأمريكية نقلت 40 إرهابيا من “داعش” من سجن الهول إلى قاعدة الشدادي، وتزامن ذلك مع إعلان قوات “الأسايش” الكردية عن اعتقال عدد من أفراد التنظيم إثر عملية أمنية لها في المخيم.

المصدر: سانا + RT

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