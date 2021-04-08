غريزمان يرزق بمولوده الثالث.. والمفارقة أن أطفاله الثلاثة ولدوا في الـ8 من أبريل (صور)

غريزمان يرزق بمولوده الثالث.. والمفارقة أن أطفاله الثلاثة ولدوا في الـ8 من أبريل (صور)

إسبانيا – أعلن الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان نجم برشلونة الإسباني، عبر خاصية “الستوري” بحسابه الرسمي في “إنستغرام” أنه رزق بمولودة جديدة اليوم الأربعاء وسماها ألبا.

وللصدفة فإن ألبا ولدت بذات اليوم الذي ولد فيه شقيقاها ميا وأمارو.

ولدت الكبرى ميا في الـ8 من أبريل عام 2016 وحملت كأس العالم لكرة القدم مع والدها بعد تتويج “الديوك” بمونديال روسيا عام 2018، وبعد ثلاثة أعوام بالتمام ولد شقيقها أمارو.

وسيحتفل غريزمان وزوجته إريكا تشوبيرينا بعيد ميلاد أولادهم الثلاثة بنفس اليوم بدلا من الاحتفال في ثلاثة أيام متفرقة من كل عام.

المصدر: fcbarcelonar.com

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