روسيا – اعتبر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.

وقال باتروشيف، خلال مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت” الروسية نشرت امس ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة على وشك دخول فترة مواجهة طويلة الأمد: “هذا ما لا نريده على الإطلاق. لا توجد لدى الشعبين الروسي والأمريكي اليوم أسباب للعداء، لا تفصلنا الإيديولوجية مثلما كان ذلك سابقا، بينما هناك مجال واسع للتعاون”.

وأضاف باتروشيف: “الحاجة إلى تعاوننا تزداد بسبب الجائحة، التي تؤدي إلى تفاقم التحديات والتهديدات للاستقرار العالمي. هناك تصاعد للتوتر العسكري السياسي في عدد من المناطق، وتنام لقوة الإرهاب الدولي والتطرف، وتصعيد للخلافات بين الدول، وذلك إضافة إلى الفقر والمجاعة والأوضاع البيئة الصعبة”.

وأشار باتروشيف إلى أن “الوضع السياسي اليوم بالفعل ليس جيدا، والعلاقات بين البلدين تراجعت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة”.

وأضاف مع ذلك: “لكن تاريخ العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، الذي يرجع إلى سنوات طويلة، يظهر أن دولتينا أبدتا في اللحظات الحاسمة القدرة على ترتيب التعاون على الرغم من الخلافات”.

وتابع: “لهذا السبب نتوقع تغلب المنطق السليم في واشنطن لينطلق حوار روسي أمريكي جوهري حول القضايا، التي لا يمكن حلها بشكل فعال على الإطلاق دون عمل مشترك بناء بين بلدينا”.

المصدر: “كوميرسانت”

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