سوريا – أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب ستة آخرون أمس جراء ضربات مدفعية تم شنها على ريف حلب الشمالي من مناطق خاضعة لسيطرة الجيش التركي.

وأكد مركز المصالحة اليوم الخميس، أن تلك الضربات المدفعية طالت بلدات في ناحية تل رفعت، خلال فترة بين 18.30 و19:10 من مساء أمس، مشيرا إلى وجود طفلين بين المصابين.

من جانبه، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، ومقره في بريطانيا، بأن القوات التركية تنفذ قصفا صاروخيا متواصلا على مناطق انتشار الوحدات الكردية في ريف حلب الشمالي، وسط تحليق متواصل لطائرات استطلاع تركية في الأجواء، وذلك في أعقاب حادثة مقتل جنديين تركيين بقصف من القوات الكردية في المنطقة.

وأشار “المرصد” إلى أن عددا من عناصر الفصائل الموالية لتركيا أصيبوا أمس جراء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع القوات الكردية على محور قرية بينه وعقيبة ومرعناز شمالي حلب، فيما قصفت القوات التركية نحو 15 موقعا بأكثر من 150 قذيفة مدفعية وصاروخية.

المصدر: RT + المرصد السوري لحقوق الإنسان

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