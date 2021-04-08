مصر تصدر أول شحنة برتقال إلى اليابان بعد “استيفاء المواصفات الأصعب على مستوى العالم”

مصر تصدر أول شحنة برتقال إلى اليابان بعد “استيفاء المواصفات الأصعب على مستوى العالم”

مصر – أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عن تصدير أول شحنة برتقال إلى اليابان “بنجاح”.

وأوضح أن الشحنة دخلت بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة والتي تعتبر هي الأصعب على مستوى العالم.

وأضاف القصير أن جميع إجراءات الفحص في الميناء الياباني على البرتقال المصري تمت بنجاح وجاءت كلها مطابقة لكافة الاشتراطات اليابانية والمقاييس الدولية.

وأشار إلى أنه على مدار عام 2019 كثف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني، حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني أمام أصناف الموالح المصرية.

المصدر: RT

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