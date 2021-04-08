ليبيا – أعربت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة إلى ليبيا ستيفاني وليامز عن الأمل في أن تستمر الحكومة الإيطالية الحالية برئاسة ماريو دراغي في ضمان تقديم الدعم الاستثنائي للأمم المتحدة وخريطة الطريق الخاصة بها في ليبيا.

وليامز وفي مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية نقلتها وكالة نوفا الإيطالية أمس الأربعاء قالت: إن توحيد المؤسسات السيادية والدفاع أمر مرغوب فيه جدًا من الشعب الليبي، وسيصبح مفيدًا في ضوء الانتخابات، فيما يمكن أن يلعب المجتمع الدولي دورًا في تشجيع العملية السياسية.

وتوقعت أن تواصل الحكومة الإيطالية بقيادة دراغي في ضمان الدعم الاستثنائي للأمم المتحدة وخارطة الطريق.

وذكرت وليامز أن إيطاليا لعبت دورًا مفيدًا وحاسمًا جدًا عبر سفارتها وعبر المشروعات والبرامج لمساعدة الليبيين، مشددةً على أن الانتخابات الليبية في ديسمبر شرط لا غنى عنه للشعب الليبي الذي يريد أن ينتخب قادته بشكل ديمقراطي.

كما أشارت وليامز إلى أنها أجرت اتصالات متكررة مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر ومع جميع اللاعبين الرئيسين في ليبيا في الأيام التي سبقت اجتماع الحوار السياسي الليبي في جنيف، فيما أكد دعمه القوى للعملية السياسية.

وبسؤالها عما إذا كان وقف إطلاق النار في ليبيا أقوى من هذه المرحلة، قالت وليامز: إن رؤية الهدوء والحفاظ عليه شيء مشجع، حيث ما اتزال اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع، موضحة أن النوايا الحسنة للمجتمع الدولي ستكون حيوية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

ورأت وليامز أن واشنطن من الممكن أن تعلب دورًا أساسيا في المستقبل لاستخدام الالتزام الأمريكي الجديد مع المؤسسات المتعددة الأطراف في دعم العملية التي تسهلها الأمم المتحدة.

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