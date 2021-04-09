ليبيا – قال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مصطفى أبو زيد إن ليبيا شهدت انتعاشًا على مستوى العلاقات الدبلوماسية بعد تولي حكومة الوحدة الوطنية، وبادرت دول أوروبية والولايات المتحدة ومصر بإعادة فتح سفاراتها، بعد سنوات من الإغلاق أثناء عمل حكومة فائز السراج التي أدخلت ليبيا في نفق مظلم.

أبو زيد وفي تصريح لموقع “سكاى نيوز عربية” أوضح أن عدم وحدة الصف الليبي أثناء حكومة السراج منح الفرصة لتدخل أطراف خارجية في الشأن الليبي، لكن الحكومة الجديدة وبدعم من مصر تسعى لتوحيد مؤسساتها والمساهمة في أمن المنطقة، ومن هنا كانت أول زيارة خارجية لعبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه يتوقع إعادة فتح معظم الدول لسفاراتها في ليبيا تباعًا، خصوصًا الدول الكبرى مثل الصين وألمانيا، بما يمثله ذلك من أهمية اقتصادية تدعم الاستقرار السياسي وتبشر بعودة الاستثمارات الأجنبية التي خرجت بسبب الفوضى والإرهاب.

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