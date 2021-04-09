إسرائيل – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم التعاون مع تحقيق الجنائية الدولية، بعد الاجتماع مع كبار الوزراء والمسؤولين قبل انقضاء مهلة الرد على إخطار من المحكمة.

وقال نتنياهو عقب مداولات مع كبار مسؤولي حكومته حول شكل الرد على رسالة المحكمة: “توضح إسرائيل للمدعية العامة فاتو بنسودا، أن ليس لديها صلاحيات للشروع في تحقيق ضد إسرائيل، التي لن تتعاون معها”، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية، وشجب الإعلان عن إجراء تحقيق في جرائم في الضفة الغربية وغزة، معتبرا إياه “جوهر معاداة السامية والنفاق”.

وفتحت الجنائية الدولية تحقيقا في مارس الماضي في جرائم حرب ضد إسرائيل ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المصدر: “i24news.tv”

Share and Enjoy ! 0 Shares