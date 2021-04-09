ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة الاتحاد لتحركات مكثفة تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لحث الدول العربية على إعادة افتتاح سفاراتها بالعاصمة طرابلس.

ونقل التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد عن مسؤول ليبي رفيع المستوى لم يصرح باسمه وصفتِه قوله: إن الحكومة ساعية من خلال هذه التحركات للحصول على دعم لها في المرحلة الانتقالية التي تقودها إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل.

وأضاف المسؤول: إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يسعى لخلق مناخ آمن وبيئة مواتية للاستثمار في ليبيا، مع تطلع السلطة التنفيذية الجديدة لدعم عربي كامل لها لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى رفض هذه السلطة وجود أي قوات أجنبية أو مرتزقة.

وأوضح المسؤول أن السلطة التنفيذية الجديدة تطالب بدور عربي فاعل وقوي للضغط على أطراف إقليمية ودولية لسحب المرتزقة من ليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار، تمهيدًا للعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، فيما نقل التقرير عن مصدر دبلوماسي مصري وجود نية لحكومة بلاده لإعادة الوجود الديبلوماسي.

وأشار المصدر إلى توافر النية لافتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس وقنصلية في مدينة بنغازي، بالتزامن مع الصيف المقبل، مؤكدًا أن القاهرة تتطلع للعب دور فاعل ورئيس في ليبيا وتحييد أطراف إقليمية عن الصراع الداخلي بين مكونات البلاد.

وأضاف المصدر أن القاهرة تدعم السلطة التنفيذية الجديدة وتوحيد المؤسسات والجهود لحل الأزمات الراهنة في ليبيا على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر تضغط لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل في البلاد.

وفي سياق ذي صلة، زار وفد ديبلوماسي مصري برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية أحمد عبد الحميد وعدد من المسؤولين بلدية بنغازي لبحث الإجراءات المتعلقة بفتح القنصلية المصرية في المدينة خلال الفترة المقبلة، وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية.

وسيعمل الوفد على تصحيح هذه الأوضاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن التعاون المشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في بنغازي، من خلال الغرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في المدينة.

Share and Enjoy ! 0 Shares