ليبيا – اعتبر أستاذ التاريخ السياسي عبد اللطيف الحناشي أن فقدان تركيا للهيمنة في الملف الليبي مسألة نسبية، لها ارتباط مباشر بما يجري من أحداث على المستويين الدولي و الإقليمي.

الحناشي وفي تصريح لموقع “ارم نيوز” اليوم الجمعة أوضح أنّ التقارب الأوروبي التركي في الملف الليبي ظرفي، ولا يمكن أن يحل النزاعات بينهما بطريقة إستراتيجية، طالما أن رجب طيب أردوغان في الحكم، بحسب تعبيره.

وشدد عبد اللطيف الحناشي على أن مسألة خروج القوات التركية وتوابعها من ليبيا ستكون حاسمة في مستقبل العلاقات الأوروبية التركية، مضيفًا أن وفدًا أوروبيا طرح هذا الملف في ليبيا منذ أيام قليلة.

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